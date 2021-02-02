Беларусь и Пакистан высказались за восстановление прежней динамики двустороннего сотрудничества

2 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица 2 февраля встретился с заместителем министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Мухаммадом Тариком. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Пакистане.

Стороны обменялись информацией по актуальным вопросам белорусско-пакистанской повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Приоритетное внимание в ходе встречи было уделено теме активизации взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран, включая проведение очередного раунда межмидовских консультаций.

Собеседники также обсудили ход подготовки к шестому заседанию совместной белорусско-пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству в Минске весной этого года.

Достигнуто понимание того, что необходимо восстановить прежнюю динамику двустороннего сотрудничества после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.-0-