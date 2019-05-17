Беларусь и Пакистан заинтересованы в повышении динамики взаимодействия на всех уровнях

17 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом Пакистана Линой Салим Моаззам по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
На встрече стороны отметили наличие существенного потенциала для наращивания белорусско-пакистанского политического диалога и торгово-экономического сотрудничества и выразили взаимную заинтересованность в повышении динамики взаимодействия на всех уровнях.
Министр выразил благодарность послу Пакистана за ее работу, направленную на развитие отношений двух стран.-0-
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