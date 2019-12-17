Беларусь и Палестина рассмотрели взаимодействие в международных организациях

17 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Палестина обсудили взаимодействие в международных организациях. Этот вопрос в числе других рассматривался на встрече 17 декабря заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины, дуайеном зарубежного дипломатического корпуса в Беларуси Халедом Арикатом, сообщили БЕЛТА в белорусском МИД.
Стороны обсудили развитие сотрудничества между Беларусью и Палестиной в 2019 году. Речь шла и о взаимодействии в международных организациях, в том числе ООН.
Андрей Дапкюнас и Халед Арикат обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах по активизации белорусско-палестинских отношений в сферах экономики, здравоохранения, образования и других.-0-