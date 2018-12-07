7 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Польша готовят к подписанию около 10 договоров трансграничной тематики. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков во время 13-го заседания белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества, которое проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Обращаясь к участникам заседания комиссии, Евгений Шестаков отметил: "Белорусская сторона рассматривает данный механизм в качестве одного из ключевых в деле обеспечения постоянного диалога специалистов двух стран для координации действий по вопросам развития приграничных регионов Беларуси и Польши, нормального функционирования границы, которая является также границей Европейского союза, Евразийского экономического союза, предотвращения чрезвычайных происшествий, а также формирования пояса добрососедства и вклада в обеспечение региональной стабильности в регионе Центрально-Восточной Европы".
Замминистра подчеркнул, что с момента предыдущего заседания в мае 2017 года в польском Августове отмечается положительная динамика в рабочих контактах с польскими партнерами с привлечением заинтересованных кругов и структур с обеих сторон. Важно, что установленное в ходе прошлых заседаний взаимодействие, а также климат доверия и взаимопонимания между двумя странами помогают проводить системную работу, не дожидаясь очередного заседания комиссии или рабочей группы.
Белорусская сторона рассчитывает на продолжение сотрудничества региональных администраций, торгово-промышленных палат, бизнес-ассоциаций, учебных заведений, реализацию соглашений между городами-побратимами.
Евгений Шестаков отметил важность регулярной работы подкомиссий. Как ожидается, очередное заседание подкомиссии по пунктам пропуска и инфраструктуре пройдет в начале 2019 года. "Продолжение ее работы позволяет снять значительный объем вопросов, возникающих на границе", - убежден замминистра.
За минувшие полтора года белорусская и польская стороны немало сделали для совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. "В стадии подготовки к подписанию - около 10 договоров трансграничной тематики, и мы будем стремиться к тому, чтобы обеспечить их вступление в силу в ближайшие годы", - сказал Евгений Шестаков.-0-
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