Беларусь и Польша на межмидовских консультациях обсудили двусторонние отношения и по линии ЕС

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прошли консультации по политическим вопросам между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Польши. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-польского сотрудничества, взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, тематику развития отношений по линии Беларусь-ЕС, а также ряд актуальных вопросов международной повестки дня", - проинформировали в пресс-службе.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, польскую - заместитель министра иностранных дел Мартин Пшидач.-0-

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