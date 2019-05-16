Беларусь и Польша на межмидовских консультациях обсудили двусторонние отношения и по линии ЕС

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прошли консультации по политическим вопросам между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Польши. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-польского сотрудничества, взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, тематику развития отношений по линии Беларусь-ЕС, а также ряд актуальных вопросов международной повестки дня", - проинформировали в пресс-службе.
Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, польскую - заместитель министра иностранных дел Мартин Пшидач.-0-
Фото МИД
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3417 BYN
|2.34 BYN
|2.343 BYN
|USD
|2.0889 BYN
|2.087 BYN
|2.091 BYN
|RUB
|3.2378 BYN
|3.233 BYN
|3.24 BYN