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14 января 2020, 14:55

Беларусь и Польша обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия

Томаш Гродзки и Владимир Чушев. Фото посольства Беларуси в Польше
Томаш Гродзки и Владимир Чушев. Фото посольства Беларуси в Польше

14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Польша обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия, сообщили БЕЛТА в белорусском посольстве в Варшаве.

Данная тема была в центре внимания на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Польше Владимира Чушева с маршалом Сената Польши Томашем Гродзким. Стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-польского сотрудничества. В частности, речь шла о роли межпарламентских связей во всем комплексе отношений между Беларусью и Польшей, в том числе в контексте перспективных контактов между парламентариями.

В посольстве отметили также, что 2019 год был активным в плане развития межпарламентских контактов. Так, в феврале состоялся визит председателя Совета Республики в Варшаву и Белосток. В июне маршал Сената посетил Гродно и Минск для участия в форуме "Добрососедство".-0-

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