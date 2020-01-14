14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Польша обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия, сообщили БЕЛТА в белорусском посольстве в Варшаве.
Данная тема была в центре внимания на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Польше Владимира Чушева с маршалом Сената Польши Томашем Гродзким. Стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-польского сотрудничества. В частности, речь шла о роли межпарламентских связей во всем комплексе отношений между Беларусью и Польшей, в том числе в контексте перспективных контактов между парламентариями.
В посольстве отметили также, что 2019 год был активным в плане развития межпарламентских контактов. Так, в феврале состоялся визит председателя Совета Республики в Варшаву и Белосток. В июне маршал Сената посетил Гродно и Минск для участия в форуме "Добрососедство".-0-