Беларусь и Польша обсудили перспективы развития отношений в экономике и культуре

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с послом Польши в Беларуси Артуром Михальским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-польских отношений, включая график совместных мероприятий политического, экономического и культурного характера.
Собеседники подтвердили приверженность двух стран дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между Беларусью и Польшей, а также намерение повышать качество и практическую отдачу от двусторонних контактов.-0-
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