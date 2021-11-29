Беларусь и Республика Корея готовятся к межмидовским консультациям

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 29 ноября встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в нашей стране Тхэ Чжун Ёлем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники обсудили перспективы проведения некоторых двухсторонних мероприятий, включая в том числе очередное заседание совместного комитета Республики Беларусь и Республики Корея и консультации между министерствами иностранных дел. Речь шла также о взаимодействии сторон в рамках "Новой северной политики", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства нашей страны.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел довел информацию о подходах и практических шагах белорусской стороны по урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе.-0-