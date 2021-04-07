Беларусь и Республика Корея обсудили практические шаги по активизации сотрудничества

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в нашей стране Тхэ Чжун Ёлем, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-корейского взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, а также практические шаги по активизации двустороннего сотрудничества.
Особое внимание было уделено организации заседаний совместного комитета Беларуси и Республики Корея, Белорусско-Корейского совета делового сотрудничества, практическому наполнению сотрудничества в рамках "Новой северной политики" (данная политика - это комплекс мероприятий по активизации экономического сотрудничества Республики Корея с государствами и интеграционными объединениями Евразийского региона, включая ЕАЭС).
Кроме того, обсуждены вопросы по подготовке к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться в 2022 году.-0-