Беларусь и Республика Корея подтвердили намерение продолжить развитие взаимовыгодного сотрудничества

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея Андрей Чернецкий вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Республики Корея Ю Чжон Хёну. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны подтвердили намерение содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Республикой Корея", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, был обсужден ряд двусторонних мероприятий в свете предстоящего празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.-0-