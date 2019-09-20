Беларусь и Республика Сербская проработают вопрос поставок сельхозтехники и продуктов питания

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Сербская Боснии и Герцеговины проработают вопрос поставок белорусской сельскохозяйственной техники и продуктов питания. Такая договоренность достигнута на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Дворника с заместителем премьер-министра Республики Сербской - министром территориального планирования, строительства и экологии Сребренкой Голич, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Также стороны планируют обменяться опытом в сфере науки и образования, в агропромышленном комплексе.
Как отметила Сребренка Голич, дополнительным импульсом для двухсторонних отношений послужил недавний визит в Беларусь председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. По ее словам, необходимо активизировать взаимовыгодное сотрудничество, потенциал которого используется не в полной мере.-0-