Беларусь и РФ сблизили позиции по программе реализации Договора о Союзном государстве - Мясникович

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия сблизили позиции по программе действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В VI Форуме регионов 18 июля примут участие большие группы, представляющие интересы правительств. Они, по словам Михаила Мясниковича, будут рассматривать вопросы, которые касаются в первую очередь "наполнения союзного договора через обновленную актуализированную программу действий". Он отметил, что соответствующие рабочие группы фактически сблизили во многом позиции.

Во время встречи

Обновленную программу действий Михаил Мясникович охарактеризовал как современный документ. "Реализовать его без участия парламентариев будет достаточно сложно, потому что красной нитью проходят вопросы, связанные с унификацией и гармонизацией законодательств двух стран", - сказал председатель Совета Республики. Сближение законодательств необходимо, чтобы снимать существующие барьеры и не допускать их создания в дальнейшем, добавил он.

Руководители верхних палат парламентов обсудили повестку Форума регионов, который в этом году в значительной степени посвящен молодежной политике. Белорусский спикер обратил внимание, что проект итогового документа получается очень конкретным. Он назвал его непростым в реализации, требующим дополнительных усилий.

Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко сошлись во мнении, что форумы регионов приобрели системный характер и что такой формат работы дисциплинирует, требует постоянного поиска новых подходов и идей. По традиции в мероприятии принимают участие президенты Беларуси и России, что очень почетно и ответственно.

Как сообщалось, участие глав государств в пленарном заседании 18 июля станет кульминацией форума. Оно будет посвящено межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.-0-

Фото Максима Гучека

Матвиенко: реализацию союзного договора важно наполнять актуальными проектами Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что нынешний год, в который отмечается 20-летие с момента подписания союзного договора - хорошее время для осмысления пройденного пути.

Крутой: концепт дальнейших действий по выработке предложений об интеграции в СГ согласован "Для Президента, безусловно, подготовлен пакет предложений для переговоров. Рабочая группа те варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, естественно, отработала. Я считаю, в принципе, концепт дальнейшей работы на сегодняшний день согласован", - сказал министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

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