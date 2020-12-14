Беларусь и Россия будут продолжать усиливать интеграционное взаимодействие - Гайдукевич

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия будут продолжать усиливать интеграционное взаимодействие, заявил журналистам член Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что происходит сейчас вокруг Беларуси и России, вообще в регионе - это беспрецедентное давление. Геополитическое противостояние растет. И крайне важна именно внешняя политика и координация усилий Беларуси и России по защите национальных интересов. Потому что мы видим незаконные санкции в отношении Беларуси, эти двойные, тройные стандарты. Кто сильный - тот и прав - вот к какой международной политике нас хотят приучить. При этом Беларусь и Россия всегда проводили миролюбивую политику. Мы никогда никому не угрожали и нигде никому не мешали. Там, где что-то происходило, кроме мира мы ничего не несли. Поэтому сейчас крайне важно эти все вопросы внешнего взаимодействия между собой урегулировать и скоординировать", - сказал Олег Гайдукевич.

По его словам, парламентарии двух стран регулярно общаются. "Каждый день мы на связи с депутатами Государственной думы России. И мы можем спорить по экономике, по многим вещам, но еще не было ни разу, чтобы мы где-нибудь, на какой-нибудь международной площадке не поддержали друг друга. Так было, так есть и будет, - подчеркнул парламентарий. - И сейчас крайне важно вот этому незаконному давлению противодействовать правдой. На ложь всегда надо отвечать только правдой. Больше никак. Поэтому мы будем продолжать усиливать наше взаимодействие. Мы будем принимать резолюции, будем делать так, чтобы наши межпарламентские связи крепли и наши межпарламентские структуры играли большую роль".

В повестке дня заседания Комиссии Парламентского собрания по внешней политике 13 вопросов. Оно проходит в формате видеоконференции. В частности, планируется рассмотреть ход реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы, проект плана работы Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики на 2021 год, обсудить вопросы участия Парламентского собрания в международных мероприятиях. Кроме того, будет рассмотрен проект бюджета Союзного государства на 2021 год, вопросы, связанные с исполнением бюджета Союзного государства в 2019 и 2020 годах.-0-