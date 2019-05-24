Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграции в СГ - Румас

24 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы договорились и дали поручение руководителям нашей совместной группы Орешкину и Крутому (министру экономического развития РФ и министру экономики Беларуси - Прим. БЕЛТА), что они возглавят работу со всеми госорганами по сближению позиций там, где мы не договариваемся, чтобы к 21 июня сводный документ, желательно с меньшим количеством разногласий, был внесен на рассмотрение главам правительств", - отметил Сергей Румас.
По его словам, на переговорах с Дмитрием Медведевым обсуждалась широкая экономическая повестка двусторонних отношений. Основной задачей было обсудить предложения по дальнейшему углублению интеграции. Российская сторона ранее направила белорусской свои предложения. Предложения Беларуси также направлены в адрес российской стороны. "Сегодня основной целью наших переговоров было пройтись по тем положениям, которые расходятся в проектах двух стран. По большинству позиций схожие мнения, как двигаться по пути интеграции, большинство из этих вопросов мы развиваем уже в Евразийском экономическом союзе, но, учитывая взаимную волю и позицию двух стран, мы могли бы двигаться по ним в Союзном государстве быстрее", - сказал Сергей Румас.
Примерно по 30% положений позиции сторон расходятся. На переговорах обсуждались сложные вопросы, где пока позиции сторон разные.
Отвечая на уточняющий вопрос, премьер-министр пояснил, что в программе действий по интеграции нет вопроса, связанного с некачественной нефтью. Этот вопрос, хоть и обсуждался сегодня на переговорах премьер-министров, вынесен на отдельное рассмотрение. Вчера в Москве была окончательно согласована дорожная карта по замещению некачественной нефти на белорусской территории.-0-
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