Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграции в СГ - Румас

24 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились и дали поручение руководителям нашей совместной группы Орешкину и Крутому (министру экономического развития РФ и министру экономики Беларуси - Прим. БЕЛТА), что они возглавят работу со всеми госорганами по сближению позиций там, где мы не договариваемся, чтобы к 21 июня сводный документ, желательно с меньшим количеством разногласий, был внесен на рассмотрение главам правительств", - отметил Сергей Румас.

По его словам, на переговорах с Дмитрием Медведевым обсуждалась широкая экономическая повестка двусторонних отношений. Основной задачей было обсудить предложения по дальнейшему углублению интеграции. Российская сторона ранее направила белорусской свои предложения. Предложения Беларуси также направлены в адрес российской стороны. "Сегодня основной целью наших переговоров было пройтись по тем положениям, которые расходятся в проектах двух стран. По большинству позиций схожие мнения, как двигаться по пути интеграции, большинство из этих вопросов мы развиваем уже в Евразийском экономическом союзе, но, учитывая взаимную волю и позицию двух стран, мы могли бы двигаться по ним в Союзном государстве быстрее", - сказал Сергей Румас.

Примерно по 30% положений позиции сторон расходятся. На переговорах обсуждались сложные вопросы, где пока позиции сторон разные.

Отвечая на уточняющий вопрос, премьер-министр пояснил, что в программе действий по интеграции нет вопроса, связанного с некачественной нефтью. Этот вопрос, хоть и обсуждался сегодня на переговорах премьер-министров, вынесен на отдельное рассмотрение. Вчера в Москве была окончательно согласована дорожная карта по замещению некачественной нефти на белорусской территории.-0-

Румас предлагает Медведеву найти развязки по нерешенным вопросам интеграции в СГ "Как мы и договаривались в Ереване, мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства", - сказал Сергей Румас.

Беларусь и Россия договорились о поставке дополнительной нефти на "Нафтан" для его полной загрузки "Мы сегодня договорились, что примем дополнительные меры по поставке нефти на "Нафтан", чтобы завод работал не на 65% загрузки, а вышел на 100%", - сказал премьер-министр Беларуси.