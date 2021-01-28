Беларусь и Россия испытывают спланированное и скоординированное воздействие извне - Лебедев

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия испытывают спланированное и скоординированное воздействие извне. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Лебедев отметил, что председательство Беларуси в СНГ в этом году будет проходить в необычных условиях. Не только с точки зрения ситуации в сфере здравоохранения и пандемии, но и из-за продолжающегося давления на страны Содружества.

"Перед Беларусью стоит особая задача. Она обусловлена тем давлением, которое оказывается и на саму республику, теперь, вы это видите, и на Россию. Недавние акции на территории Российской Федерации говорят о спланированном, скоординированном воздействии на наши страны с тем, чтобы дестабилизировать в них обстановку. Нанести не только экономический ущерб, на что направлены санкции, но и, скажем так, политически дестабилизировать обстановку", - заявил исполнительный секретарь СНГ.

Он подчеркнул, что страны Содружества не должны этого допустить ни в коем случае. "На нынешнего председателя в СНГ, Республику Беларусь, накладывается особая ответственность - за объединение усилий в противостоянии беспрецедентному давлению извне", - добавил он.

Дипломат заявил, что работает в сфере международных отношений уже более 40 лет, работал и в Европе, и в США, но такого двуличия и лицемерия со стороны западных партнеров не видел. "Постоянно какой-то вброс фейковых новостей, проявление двойных стандартов, - отметил исполнительный секретарь. - Это у нас, кроме непонимания и возмущения, ничего вызвать не может".

Сергей Лебедев в программе белорусского председательства также назвал важной направленность на укрепление экономического сотрудничества. "Это особенно актуально в этом году с учетом санкционной политики, которой подвергают Беларусь, Россию, другие страны Содружества. Чуть одно неосторожное слово, по мнению наших зарубежных партнеров, - тут же начинается крик, давление на наши страны. И даже эти санкции заставляют нас объединять усилия, сообща противостоять этому беспрецедентному давлению, которому подвержены наши государства", - добавил председатель Исполнительного комитета СНГ.-0-

Фото Андрея Покумейко