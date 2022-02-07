Беларусь и Россия намерены подписать соглашение об оказании гуманитарной помощи Сирии

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар -БЕЛТА/. Правительство России одобрило проект соглашения с правительством Беларуси о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Документ опубликован на российском официальном портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

"Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Следственным комитетом РФ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИДом России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в постановлении российского Кабинета министров.

"Настоящим соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с соответствующими подразделениями ВС РФ в деятельности по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики. Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий", - говорится в проекте документа.

"В период пребывания на территории Сирии белорусский воинский контингент размещается в местах дислокации российской авиационной группы", - поясняется в проекте соглашения.-0-