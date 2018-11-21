Беларусь и Россия нацелены на более тесное взаимодействие по укреплению позиций в мире

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия нацелены на более тесное взаимодействие по укреплению своих позиций на международной арене. Об этом заявил сегодня журналистам глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы подтвердили обоюдную нацеленность на более тесное взаимодействие по укреплению позиций наших стран на международной арене, а также в интересах укрепления интеграционных процессов в рамках Союзного государства и других форматов", - сказал Владимир Макей.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил дружную и слаженную работу обеих стран в ООН по выработке правил ответственного поведения государств в сфере международной информационной безопасности и разработке норм противодействия киберпреступности. "Эти инициативы были одобрены в комитетах Генеральной Ассамблеи и в скором времени будут вынесены уже на утверждение пленарного заседания Генассамблеи ООН", - добавил дипломат.

Сергей Лавров также положительно оценил интеграционное сотрудничество в Евразийском экономическом союзе. По его словам, стороны договорились и дальше содействовать расширению и укреплению внешних связей ЕЭАС, в том числе с Китаем, Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Беларусь и Россия условились продолжить укрепление общего духовного и культурного пространства, продвижение совместного исторического наследия и расширение молодежных контактов на различных площадках.-0-