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Политика
15 октября 2019, 10:46

Беларусь и Россия обсудили подходы к выстраиванию диалога с США и Канадой

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Россия обсудили подходы к выстраиванию диалога с США и Канадой. Информацию об этом пресс-служба белорусского Министерства иностранных дел разместила на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Данная тема рассматривалась в Москве на консультациях, которые состоялись на уровне руководителей профильных подразделений внешнеполитических ведомств Беларуси и России по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки и Канадой. "Стороны обсудили состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, подходы к выстраиванию диалога с этими странами", - говорится в сообщении.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Андрей Бушило, российскую - директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.-0-

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