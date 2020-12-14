14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия обсудили вопросы интеграционного взаимодействия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 14 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым", - сказали в Министерстве иностранных дел.

На встрече обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия.-0-