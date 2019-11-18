Беларусь и Россия примут программу согласованных действий во внешней политике

18 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены принять сегодня программу согласованных действий во внешней политике на 2020-2021 годы. Документ обсуждается в Москве на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале заседания министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей напомнил, что оно проходит в преддверии 20-летия подписания договора по созданию Союзного государства. Он подчеркнул, что к этому юбилею внешнеполитические ведомства двух стран подошли с отлаженным механизмом взаимодействия. Стороны выступают с единых или близких позиций, в том числе на международных площадках.

Владимир Макей отметил, что к 20-летию подписания договора стороны намерены привнести качественные изменения в процесс интеграции. В связи с этим в настоящее время ведется обсуждение проекта программы дальнейших действий двух стран по выполнению Союзного договора. Министр подчеркнул, что разрабатываемые интеграционные документы предполагают существенное углубление взаимодействия Беларуси и России, прежде всего экономического.

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и Беларусь - ближайшие союзники и стратегические партнеры, а Союзное государство находится в авангарде интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В рамках Союзного государства с 2000 года министерства иностранных дел Беларуси и России принимают двухлетние программы согласованных действий о внешней политике, которые доказали свою эффективность. Сегодня сторонам предстоит принять аналогичную программу на будущий двухлетний период.

В повестке дня заседания значится также вопрос, связанный с военно-политической активностью НАТО в Восточноевропейском регионе и координацией подходов двух стран к отношениям с Альянсом. Стороны обсудят подходы к проблематике нераспространения и контроля над вооружениями. Кроме того, будут определены направления белорусско-российского сотрудничества на площадке ООН по противодействию односторонним мерам, нарушающим прерогативы Совбеза ООН.-0-