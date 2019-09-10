Беларусь и Россия расширяют взаимодействие в сфере информационной безопасности

10 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 10 сентября в Минске встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза Беларуси.

Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, отметили его позитивную динамику по всем направлениям.

Во время консультаций аппаратов советов безопасности Беларуси и России с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран особое внимание было уделено действующим механизмам контроля над вооружениями, поиску новых подходов к поддержанию мира и стабильности в Европейском регионе, а также сотрудничеству в сфере обеспечения информационной безопасности.

Руководители аппаратов советов безопасности подписали план реализации основных направлений белорусско-российского сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности.-0-