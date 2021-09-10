10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия согласовали совместный ответ на санкции со стороны Запада. Соответствующая договоренность содержится в совместном заявлении глав правительств Беларуси и России Романа Головченко и Михаила Мишустина о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главы правительств отмечают, что позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан РФ и Беларуси социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур. В этой связи согласованы совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций в отношении двух стран", - говорится в заявлении.

Белорусская и российская стороны отмечают также твердое намерение не останавливаться на достигнутом, наращивать совместные усилия по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного строительства. Будет продолжена реализация всех основополагающих положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, направленных на укрепление интеграции двух стран.

Главы правительств договорились продолжить работу по гармонизации интеграционных процессов в рамках многосторонних объединений, прежде всего Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, в том числе в целях формирования Большого Евразийского партнерства и единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.-0-