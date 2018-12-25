Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
25 декабря 2018, Вт
-9°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4354
USD 2.1408
RUB 3.1074
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Президент
Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами
Президент
Малашко: на приеме врачом общей практики очереди не увеличатся
Общество
Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграл 80-ю квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Белорусскому телеграфному агентству - 100 лет
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Пациент частной клиники в Санкт-Петербурге стрелял по врачу
20:29 В мире
Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня
19:56 Политика
Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграл 80-ю квартиру в Минске от "Евроопт"
19:50 Общество
Российские ученые испытают первый в мире прибор для лечения обморожений
19:31 Технологии
В Мексике прошел фестиваль редиски
18:57 Калейдоскоп
Вблизи Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 6,4
18:30 В мире
Михаил Боярский сегодня разыграет 80-ю квартиру от "Евроопт"! Смотрите на ОНТ прямо сейчас!
18:19 Общество
Мошенники через соцсети выманили у двух жительниц Гродно реквизиты банковских карт
17:54 Происшествия
Умер заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашталапов
17:34 Общество
Белорусов приглашают принять участие в акции по отправке поздравительных открыток одиноким людям
17:27 Общество
Более 200 детей соберутся на областной профсоюзной елке в Витебске
17:07 Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Новогоднее театрализованное шествие в Могилеве
16:33 Регионы
В МЧС напомнили о правилах использования пиротехники
16:15 Общество
ФОТОФАКТ: Парк ледяных фигур открыли в Подниколье
16:12 Регионы
Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
15:28 Президент
Соревнования, новогодние мюзиклы и виртуальные экскурсии на АЭС ожидают школьников на каникулах
15:03 Общество
История старого фонарщика легла в основу новогоднего представления в Бресте
14:07 Культура
В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека
13:56 Политика
Два человека погибли в ДТП в Гомельском районе
13:36 Происшествия
В Светлогорском районе мужчина из баков карьерной техники слил более 170 л дизтоплива
12:46 Происшествия
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня

Политика 25.12.2018 | 19:56
Фото из архива
Фото из архива

25 декабря, Москва /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Россия создадут межправительственную рабочую группу по выработке предложений по интеграции и решению вопросов белорусско-российской повестки дня. Об этом заявил сегодня журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только что прошла встреча глав государств России и Беларуси и, соответственно, членов правительства, которые участвовали в этой встрече. Затрагивалась повестка двусторонних отношений. В первую очередь мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве Российской Федерации, и наши планы по изменениям в области налогообложения в нефтегазовом секторе. Обсуждались вопросы и наших совместных действий в области ценообразования на газ, энергоресурсы. Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям", - заявил первый вице-премьер России.

По его словам, в этих целях была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет состоять из представителей правительств. "Эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран", - сказал Антон Силуанов.

Отвечая на уточняющий вопрос, он заявил, что в части ценообразования на газ стороны должны определиться за следующий период, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид энергоносителей. "Что касается рабочей группы, то она будет вырабатывать предложения как по дальнейшей интеграции, так и по решению вопросов, которые находятся в повестке дня между Россией и Беларусью", - уточнил Антон Силуанов.

Как ранее сообщалось БЕЛТА со ссылкой на министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича, Беларусь и Россия продолжают переговоры о цене на газ после 2019 года и до формирования общего рынка газа в ЕАЭС с 1 января 2025 года. Беларусь уже направила России предложения по ценам на газ с 2020 года. "По 2020 году соответствующие переговоры ведутся, предусмотрено до 1 июля подготовить предложения по внесению изменений в ценовой протокол. Вопрос еще открыт, предложения белорусской стороной (в РФ. - Прим. БЕЛТА) направлены, они находятся в стадии обсуждения. У нас еще есть полгода, чтобы выработать согласованное решение, это будет касаться вопроса формирования цены на 2020-2024 годы - на переходный период до создания общего рынка газа в ЕАЭС, который должен заработать с 1 января 2025 года", - отмечал министр.

Цена российского газа для Беларуси на 2019 год определена в размере $127 за 1 тыс. куб.м.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, Россия, сотрудничество
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4354 BYN 2.427 BYN 2.439 BYN
USD
2.1408 BYN 2.135 BYN 2.142 BYN
RUB
3.1074 BYN 3.085 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Все видео

Фотоновости

Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Все фото

Инфографика

Праздничный фейерверк Как правильно украсить новогодний праздник хлопушками и фейерверками, не причинив вреда ни себе, ни окружающим: покупайте только сертифицированные петарды и фейерверки в официальных торговых точках.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Экономика
Фото из архива Объем привлеченных инвестиций в "Великий камень" в 2018 году составит не менее $180 млн
Гарантии правительства предоставлены Белагропромбанку по инвестпроектам в Оршанском районе
Рабочая группа займется решением вопросов строительства нового азотного комплекса на "Гродно Азоте"
Происшествия
Фото УВД Гомельского облисполкома Гомельчанина за стрельбу в деревне лишили права на охоту
Мошенники через соцсети выманили у двух жительниц Гродно реквизиты банковских карт
Два человека погибли в ДТП в Гомельском районе
Общество
Фото из архива Соревнования, новогодние мюзиклы и виртуальные экскурсии на АЭС ожидают школьников на каникулах
Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграл 80-ю квартиру в Минске от "Евроопт"
Михаил Боярский сегодня разыграет 80-ю квартиру от "Евроопт"! Смотрите на ОНТ прямо сейчас!
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Новогоднее театрализованное шествие в Могилеве
Более 200 детей соберутся на областной профсоюзной елке в Витебске
ФОТОФАКТ: Парк ледяных фигур открыли в Подниколье
Спорт
Хоккеисты минского "Динамо" обыграли трехкратного обладателя Кубка Гагарина "Ак Барс"
Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Белорус Сергей Новиков выиграл боксерский поединок по версии WBC
Технологии
Фото из архива "Белгеодезия" разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты
Российские ученые испытают первый в мире прибор для лечения обморожений
В Китае открыли первое частное предприятие для строительства ракет
Культура
Фото ТАСС Елена Яковлева: "Разобьюсь, но стану знаменитой"
История старого фонарщика легла в основу новогоднего представления в Бресте
Купаловские чтения провели в израильском Ашдоде
В мире
Фото Reuters Число жертв цунами в Индонезии достигло 429
Пациент частной клиники в Санкт-Петербурге стрелял по врачу
Вблизи Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 6,4
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
В Мексике прошел фестиваль редиски
В Помпеях нашли сохранившиеся останки лошади
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия