Беларусь и Россия в преддверии Форума регионов обсудят сотрудничество в транспорте и логистике

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии VI Форума регионов Беларуси и России в Минске 4-5 июля пройдет научно-практическая конференция, посвященная двустороннему сотрудничеству в области транспорта и логистики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики по итогам совместного заседания организационных комитетов форума, которое состоялось 14 июня в Санкт-Петербурге.

Оргкомитеты обсудили подготовку основных мероприятий форума. Особое внимание уделено программе пленарного заседания, в котором ожидается участие глав государств. "Отношения Беларуси и России были, есть и будут всеобъемлющими, стратегическими и дружескими. Если есть какие-то вопросы, надо о них говорить и искать выходы. Форум регионов - хорошая площадка для такого диалога", - подчеркнула заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина.

По ее словам, важной частью программы станет молодежный форум. "Неслучайно мы привлекаем много молодежи, ведь это будущее Союзного государства", - заметила она. В этом плане хорошей площадкой для продвижения инициатив является молодежный парламент.

В свою очередь заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев добавил, что организаторы форума рассчитывают на серьезную работу молодежных парламентариев, у которых много интересных инициатив. Касаясь подготовки к форуму, он сообщил, что большинство мероприятий находятся в высокой степени готовности. "Есть мелкие вопросы, которые надо дорабатывать. Сегодня оргкомитеты договорились, кто и в какие сроки будет их решать", - отметил он.

Фото Совета Республики

VI Форум регионов Беларуси и России планируется провести в Санкт-Петербурге 16-18 июля. Сопредседателем оргкомитета с белорусской стороны выступает Марианна Щеткина, с российской - Юрий Воробьев. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие все регионы Беларуси и более 70 регионов России, всего - более 600 участников. Темой пленарного заседания станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран. В целом форум будет посвящен культурному, гуманитарному и образовательному сотрудничеству.-0-