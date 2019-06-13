Беларусь и Румыния обменялись предложениями по активизации межпарламентского взаимодействия

13 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Румыния обменялись конкретными предложениями по дальнейшей активизации межпарламентского взаимодействия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Бухаресте.

Данная тематика рассматривалась на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Румынии Андрея Гринкевича с румынскими парламентариями - сенатором, председателем комиссии по Европейским делам Сената Габриэлой Крецу и депутатом Палаты депутатов, членом белорусско-румынской группы дружбы Адрианом Амплеевым. Собеседники обсудили широкий спектр вопросов белорусско-румынского сотрудничества, его дальнейшей активизации, в том числе по линии законодательных органов, а также взаимодействия в международных межпарламентских организациях.

Стороны приветствовали активизацию межпарламентских контактов в целом и имеющуюся договоренность об обмене визитами по линии комиссии по внешней политике нижних палат законодательных органов Беларуси и Румынии.-0-