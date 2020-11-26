Беларусь и Румыния расширят межрегиональные и побратимские контакты

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич посетил расположенный в Восточной Румынии уезд Вранча. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Румынии.

Белорусский дипломат встретился с руководителями уезда Вранча, столицы уезда города Фокшани и коммуны Думбравени и провел презентацию экономического, инвестиционного, туристического, научного, образовательного и культурного потенциала Республики Беларусь. Кроме того, был обсужден весь спектр вопросов дальнейшего развития сотрудничества с Республикой Беларусь, включая установление межрегиональных связей и побратимства городов.

Андрей Гринкевич также провел переговоры с представителями бизнес-кругов с акцентом на продвижение продукции белорусских предприятий и создание совместных производств в легкой, деревообрабатывающей, строительной, сельскохозяйственной и туристической областях.-0-