Беларусь и Сербия обсудили сотрудничество в сфере безопасности

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20 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков сегодня провел переговоры с министром обороны Сербии Александром Вулиным. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
На встрече были рассмотрены актуальные вопросы белорусско-сербского взаимодействия и основные результаты сотрудничества в области безопасности. Стороны высоко оценили достигнутый уровень двусторонних отношений в военной и военно-технической сферах.
Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и дальнейшего развития Вооруженных Сил обоих государств.-0-