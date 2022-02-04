Беларусь и Шри-Ланка обсудили реализацию договоренностей в сферах политики и экономики

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 4 февраля встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации и Республике Беларусь (по совместительству) Джанитой Абейвикремой Лиянаге. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Собеседники продолжили диалог по актуальной повестке дня двусторонних отношений. В частности, был обсужден ход реализации достигнутых ранее договоренностей в сферах политики, экономики, образования и медицины.

Кроме того, были намечены новые перспективные задачи сотрудничества.-0-