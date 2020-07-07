Беларусь и Швейцария обменялись информацией о сдерживании коронавирусной инфекции

7 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Швейцария обменялись информацией по теме сдерживания распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.
"7 июля состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Беларуси с исполняющей обязанности государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Кристиной Марти Ланг, - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства. - Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-швейцарского порядка дня, актуальную ситуацию в регионе, тематику многостороннего сотрудничества, затронули ход избирательной кампании в Беларуси".
Стороны также обменялись информацией о предпринимаемых Беларусью и Швейцарией шагах по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.
Особое внимание было уделено перспективам реализации договоренностей, достигнутых во время визита члена Федерального совета, руководителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса в Беларусь в феврале 2020 года.-0-