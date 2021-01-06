Беларусь и Швейцария подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога

Во время встречи. Фото МИД

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник 6 января встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Беларуси Клодом Альтерматтом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Во время переговоров обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-швейцарского сотрудничества", - рассказали в пресс-службе.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога.

Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Швейцарской Конфедерацией подписан 10 февраля 1992 года.-0-