Беларусь и Швейцария подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и сотрудничества

Фото из архива
29 октября, Минск //Корр. БЕЛТА /. По инициативе швейцарской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.
"В ходе беседы обсуждены ситуация в Республике Беларусь, перспективы дальнейшего развития белорусско-швейцарских отношений, отдельные вопросы консульского характера", - говорится в сообщении.
Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Швейцарией.-0-