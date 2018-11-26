Беларусь и Швеция обсудили подходы к дальнейшему развитию "Восточного партнерства"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Швеция обсудили подходы к перспективам дальнейшего развития "Восточного партнерства". Эта тема рассматривалась на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с послом Швеции в Беларуси Кристиной Юханнессон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили тематику проекта Европейского союза "Восточное партнерство", соинициатором которого является Швеция, текущие вопросы и результаты деятельности инициативы, а также мероприятия, запланированные в связи с ее будущим 10-летием, подходы Беларуси и Швеции к перспективам развития проекта. -0-