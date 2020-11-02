Беларусь и Сирия подтвердили высокий потенциал сотрудничества и необходимость его реализации

2 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике Юрий Слука встретился с министром социальных вопросов и труда Сирии Сальвой Абдаллой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

В ходе встречи стороны отметили высокий потенциал белорусско-сирийских отношений и необходимость активизации двустороннего сотрудничества по линии профильных министерств. Отдельное внимание было уделено проекту по организации отдыха и оздоровления сирийских детей в Беларуси.

Юрий Слука подтвердил заинтересованность белорусской стороны в развитии и укреплении взаимодействия с Сирией, в том числе в формате обмена визитами после нормализации ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и отметил готовность Беларуси продолжить реализацию совместных проектов в гуманитарной сфере.-0-