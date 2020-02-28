Беларусь и Сьерра-Леоне обсуждают конкретные проекты взаимодействия

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

28 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Конкретные проекты по активизации сотрудничества Беларуси и Сьерра-Леоне обсуждены в Москве на встрече послов двух стран в России Владимира Семашко и Мохамеда Йонгаво. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Стороны обсудили широкий круг конкретных направлений и проектов по активизации двустороннего взаимодействия, - отметили в пресс-службе. - Отдельное внимание было уделено перспективам сотрудничества Беларуси и Сьерра-Леоне в сфере промышленности, АПК, образования, а также развитию договорно-правовой базы двусторонних отношений".-0-