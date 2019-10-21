Беларусь и Словакия имеют большой потенциал для расширения сотрудничества - Пирштук

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Словакия имеют большой потенциал для расширения сотрудничества, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук во время встречи со словацкой парламентской делегацией во главе с председателем конституционно-правового комитета, руководителем группы дружбы Национального совета Словакии с Беларусью Робертом Мадеем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вышли на такую позитивную траекторию роста и динамики, которая говорит о том, что потенциал наш огромен и мы прикоснулись только к отдельным граням того сотрудничества, которое могли бы реализовывать", - сказал Болеслав Пирштук.

/Будет дополнено/.-0-