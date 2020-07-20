Беларусь и США имеют много областей для сотрудничества, в которых их интересы совпадают - Кравченко

20 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и США имеют много областей для сотрудничества, в которых их интересы совпадают. Это сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Олег Кравченко, который сегодня назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в США.

"Среди областей, в которых наши интересы совпадают, в первую очередь взаимодействие в области привлечения финансовых ресурсов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность, сотрудничество правоохранительных органов", - подчеркнул Олег Кравченко.

"То, что мы принадлежим к различным военно-политическим блокам, не исключает, а скорее определяет необходимость контактов между военными", - убежден посол.

При этом он отметил: "Безусловно, мы соглашаемся не во всем, поэтому важным элементом наших двусторонних отношений останется диалог по тем вопросам, в которых наши позиции пока различаются".

"Мне хотелось бы, чтобы мы достигли такого уровня нормализации наших отношений, которые можно было бы оценить как устойчивые", - заключил Олег Кравченко.-0-