28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и США могут назначить послов через год-два. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всегда есть практические вопросы, которые должны решать обе стороны, возможно, американская даже в большей степени, чем мы, потому что у них достаточно продолжительный бюрократический процесс. Но мы на пути к этому. Я перспективы решения этого вопроса оцениваю где-то в год-два", - сказал Олег Кравченко.

Он пояснил, что этот срок зависит не от того, что страны не договорились по каким-то вопросам, а от технических процедур, проведение которых может занять продолжительное время.-0-