28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и США могут назначить послов через год-два. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Всегда есть практические вопросы, которые должны решать обе стороны, возможно, американская даже в большей степени, чем мы, потому что у них достаточно продолжительный бюрократический процесс. Но мы на пути к этому. Я перспективы решения этого вопроса оцениваю где-то в год-два", - сказал Олег Кравченко.
Он пояснил, что этот срок зависит не от того, что страны не договорились по каким-то вопросам, а от технических процедур, проведение которых может занять продолжительное время.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3951 BYN
|2.391 BYN
|2.397 BYN
|USD
|2.1269 BYN
|2.127 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2906 BYN
|3.28 BYN
|3.29 BYN