Беларусь и США обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг Беларуси

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе американской стороны сегодня состоялась встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества - помощника Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Стороны обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Белорусской стороной доведена актуальная информация о внутриполитической ситуации в стране, выражена обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и очередным витком гонки вооружений", - рассказали в ведомстве.

Также отмечена недопустимость вмешательства иностранных государств во внутренние дела Беларуси.-0-