Беларусь и США обсудили региональную безопасность и взаимодействие в экономической сфере

Во время встречи. Фото МИД

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Майкл Куигли обсудили региональную безопасность, возможности расширения взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

На встрече также была отмечена важность дополнительных взаимных усилий по укреплению доверия в двусторонних отношениях.

Это первый визит конгрессмена Майкла Куигли в Минск, делегация из США встретится с белорусскими официальными лицами и обсудит двусторонние отношения.-0-