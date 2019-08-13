Беларусь и США обсудили региональную безопасность и взаимодействие в экономической сфере

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Майкл Куигли обсудили региональную безопасность, возможности расширения взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
На встрече также была отмечена важность дополнительных взаимных усилий по укреплению доверия в двусторонних отношениях.
Это первый визит конгрессмена Майкла Куигли в Минск, делегация из США встретится с белорусскими официальными лицами и обсудит двусторонние отношения.-0-
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