Беларусь и США обсуждают сотрудничество в развитии законодательства о торговле

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и США заинтересованы сотрудничать в части развития законодательства о торговле. Речь об этом шла на встрече председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству Виктора Николайкина с сотрудниками Министерства торговли США, представляющих Программу развития коммерческого права, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече в Палате представителей обсуждались перспективные направления сотрудничества с Министерством торговли США по вопросам предоставления технической помощи, в том числе в сферах содействия торговле и корпоративного управления. Виктор Николайкин отметил, что Беларуси важен опыт США и других стран. "Готовы применять его на законодательном уровне. Это будет содействовать дальнейшим отношениям", - считает он.

Товарооборот между Беларусью и США увеличивается. В 2019 году он превысил $850 млн, что на 20% больше, чем в 2018-м. Экспорт услуг белорусских компаний приближается к $1 млрд. "Это говорит о том, что мы находимся на правильном пути", - сказал парламентарий. Он выразил уверенность, что визит сотрудников Минторга США будет способствовать развитию двусторонних отношений.

Американские эксперты приехали изучить возможности совершенствования белорусского законодательства. Они, как отмечалось на встрече, намерены изыскать новые возможности для сотрудничества Беларуси и США и хотят наметить взаимовыгодные направления.-0-