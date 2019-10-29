Беларусь и США обсуждают вопросы региональной безопасности

29 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. По инициативе американской стороны государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась сегодня в Минске принял временного поверенного в делах США в Беларуси Дженифер Мур. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

На встрече обсуждены вопросы белорусско-американского взаимодействия, а также затронуты проблемы международной и региональной безопасности в контексте планов развертывания дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси.

Американская сторона подробно проинформировала о планах проведения операции "Атлантическая решимость" и учения "Защитник Европы - 2020", составе и численности привлекаемых сил и средств, а также сроках их возвращения к местам постоянной дислокации.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями о положении в сфере контроля над вооружениями и укреплении мер доверия и безопасности. Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении диалога.-0-