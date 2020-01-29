Беларусь и США продолжают диалог по проблемам региональной безопасности

29 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков по инициативе американской стороны принял 29 января временного поверенного в делах США в Минске Дженифер Мур и сопровождавших ее военных атташе США, Германии и Польши. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в госсекретариате Совета безопасности.

На встрече обсуждены вопросы белорусско-американского взаимодействия, а также затронуты проблемы международной и региональной безопасности в контексте планов проведения масштабных военных учений "Защитник Европы - 2020" с участием подразделений вооруженных сил США и ряда европейских стран - членов НАТО.

Иностранные партнеры подробно рассказали о подготовке к переброске и развертыванию привлекаемых воинских подразделений в рамках предстоящих маневров.

Со стороны Дженифер Мур и военных атташе стран НАТО подтверждена готовность продемонстрировать максимальную транспарентность учений "Защитник Европы - 2020" в духе действующих международных соглашений и обязательств по мерам доверия и безопасности.-0-

Фото Юрия Орешкина