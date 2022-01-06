6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан готовят заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Вопросы организации этого мероприятия были обсуждены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Таджикистане Виктора Денисенко с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Как рассказали в посольстве, во время беседы состоялся "конструктивный диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию совместных долгосрочных экономических и гуманитарных проектов".

"Отдельное внимание было уделено вопросам работы совместной белорусско-таджикской межправкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, в частности, организации очередного заседания комиссии в Беларуси в первой половине 2022 года. Стороны подчеркнули необходимость реализации новых инициатив, направленных на увеличение объемов двустороннего товарооборота", - отметили в дипмиссии.

Вниманию премьер-министра Таджикистана была представлена актуальная информация о социально-экономической и внутриполитической ситуации в Беларуси, в том числе основные аспекты предстоящего референдума по изменению Конституции.

По итогам встречи таджикская сторона в позитивном ключе отметила поступательное развитие двустороннего политического и экономического диалога, в том числе акцентировала внимание на необходимость разработки программного документа (дорожной карты) на среднесрочную перспективу для придания дополнительного импульса взаимовыгодному сотрудничеству.-0-