Беларусь и Таджикистан намерены активизировать межпарламентское взаимодействие

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктор Денисенко 8 февраля встретился с председателем верхней палаты парламента этой страны, председателем города Душанбе Рустами Эмомали. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском Министерстве иностранных дел.

На встрече комплексно рассмотрены вопросы двусторонних отношений между Беларусью и Таджикистаном с акцентом на развитие межпарламентского и межрегионального взаимодействия, а также дальнейшего торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, стороны позитивно оценили динамику развития белорусско-таджикских отношений и выразили общее мнение о необходимости углубления контактов, реализации новых совместных проектов в различных сферах. По итогам беседы были намечены новые перспективные направления взаимодействия между двумя странами.-0-