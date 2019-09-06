Беларусь и Туркменистан планируют расширять сотрудничество в области здравоохранения и образования

Олег Табанюхов и Пурли Агамырадов. Фото МИД
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Пурли Агамырадовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
Во время встречи обсуждались актуальные вопросы развития белорусско-туркменского сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе в областях здравоохранения, спорта, образования и науки. Стороны подчеркнули традиционно высокий уровень гуманитарного взаимодействия Беларуси и Туркменистана.
По итогам переговоров намечены новые конкретные направления дальнейшего расширения многопланового сотрудничества двух стран в указанных областях.-0-