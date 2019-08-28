Беларусь и Турция должны наметить конкретные шаги по реализации потенциала сотрудничества - Макей

28 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Турция должны наметить конкретные шаги по реализации имеющегося потенциала сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на встрече в расширенном составе с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тот факт, что между двумя государствами нет серьезных разногласий и сложились дружественные отношения. Владимир Макей считает важным, что налажены хорошие контакты между президентами двух государств, что было подтверждено и на сегодняшней встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с главой МИД Турции. Хорошим примером взаимодействия на высшем уровне является недавний визит главы белорусского государства в Анкару. Встречи президентов Беларуси и Турции на протяжении последних нескольких лет стали регулярными, заметил Владимир Макей, обратив внимание и на интенсивность белорусско-турецких межмидовских встреч.

Как подчеркнул министр иностранных дел Беларуси, сегодня Александр Лукашенко еще раз подтвердил заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества с Турцией. При этом основной задачей является развитие торгово-экономического сотрудничества.

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