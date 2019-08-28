Беларусь и Турция должны наметить конкретные шаги по реализации потенциала сотрудничества - Макей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 28 августа 2019
Минск Малооблачно +22°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:27 В Брестском районе в пруду рыбхоза выловили боеприпас Происшествия
13:18 Белорусский рубль на торгах 28 августа ослаб к трем основным валютам Экономика
13:14 Борис Джонсон заявил о приостановке работы британского парламента до 14 октября В мире
13:13 БСЖ привлекает регионы Беларуси к проекту "Семейное чтение" Регионы
13:09 Макей рассказал о здоровье пострадавшего в Турции белорусского дипломата Политика
12:57 Новые ясли-сад открыли в Новобелицком районе Гомеля Регионы
12:55 Жительница Калинковичей воровала кошельки у посетительниц магазинов Происшествия
12:53 Беларусь и Турция постепенно переходят к промышленной кооперации Экономика
12:52 Председатель комиссии по иностранным делам парламента Турции 9-12 сентября посетит Беларусь Политика
12:51 У Беларуси и Турции нет принципиальных разногласий по международным вопросам - Макей Политика
12:51 Блогерша сделала снимок для Instagram за секунду до того, как сорвалась с шестого этажа Калейдоскоп
12:50 "Урбаны" после реконструкции увеличат пропускную способность почти в 4 раза Общество
12:43 Пьяный бесправник на мопеде въехал в автомобиль ГАИ в Гомельском районе Происшествия
12:33 У берегов Филиппин на пароме произошел пожар, три человека погибли В мире
12:31 Роман Дюков и Андрей Степанов остаются в ХК "Динамо-Минск" Спорт
12:26 В Испании 17 детей заболели гипертрихозом из-за ошибки фармацевтов В мире
12:25 Беларусь представит национальную экспозицию на VIII Пекинской международной биеннале Культура
12:24 Оркестр Михаила Финберга откроет новый концертный сезон выступлением в Мозыре Культура
12:13 Фестиваль "Архитектурная осень" откроется в Минске 1 сентября Афиша
12:09 Учебные эвакуации пройдут в школах 9-10 сентября Общество
12:04 Турция совместно с Беларусью намерена продолжить реализацию договоренностей на высшем уровне Политика
12:04 Перечислять деньги в избирательные фонды кандидатов в депутаты можно будет через интернет-банкинг Политика
12:02 Беларусь и Турция должны наметить конкретные шаги по реализации потенциала сотрудничества - Макей Политика
11:57 Генпрокуратура усилит контроль за расходованием бюджетных средств на предприятиях Общество
11:52 Парень пытался спрыгнуть с балкона многоэтажки в Витебске Происшествия
11:51 До +31°С ожидается по юго-западу Беларуси 29 августа Общество
11:46 Витебчанин выманил у знакомой украшения на Br3 тыс. Происшествия
11:44 NASA сообщило о приближении к Земле огромного астероида Калейдоскоп
11:36 Боксеры из десяти стран выступят на международном турнире памяти Владимира Ботвинника Спорт
11:35 Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ изучает ход подготовки к парламентским выборам в Беларуси Политика
Все новости
Все новости
Политика
28 августа 2019, 12:02

Беларусь и Турция должны наметить конкретные шаги по реализации потенциала сотрудничества - Макей

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

28 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Турция должны наметить конкретные шаги по реализации имеющегося потенциала сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на встрече в расширенном составе с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тот факт, что между двумя государствами нет серьезных разногласий и сложились дружественные отношения. Владимир Макей считает важным, что налажены хорошие контакты между президентами двух государств, что было подтверждено и на сегодняшней встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с главой МИД Турции. Хорошим примером взаимодействия на высшем уровне является недавний визит главы белорусского государства в Анкару. Встречи президентов Беларуси и Турции на протяжении последних нескольких лет стали регулярными, заметил Владимир Макей, обратив внимание и на интенсивность белорусско-турецких межмидовских встреч.

Как подчеркнул министр иностранных дел Беларуси, сегодня Александр Лукашенко еще раз подтвердил заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества с Турцией. При этом основной задачей является развитие торгово-экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 27-28 августа посещает Беларусь с официальным визитом.-0-

Турция совместно с Беларусью намерена продолжить реализацию договоренностей на высшем уровнеТурция совместно с Беларусью намерена продолжить реализацию договоренностей на высшем уровне
Министр иностранных дел Турецкой Республики 27-28 августа посещает Беларусь с официальным визитом.

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Турции 9-12 сентября посетит БеларусьПредседатель комиссии по иностранным делам парламента Турции 9-12 сентября посетит Беларусь
Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу.

Беларусь и Турция постепенно переходят к промышленной кооперацииБеларусь и Турция постепенно переходят к промышленной кооперации
Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшихся переговоров с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу.

Макей рассказал о здоровье пострадавшего в Турции белорусского дипломатаМакей рассказал о здоровье пострадавшего в Турции белорусского дипломата
Как сообщалось, советник посольства Беларуси в Анкаре подвергся нападению, когда возвращался домой с сыном в один из жилых комплексов в столичном районе. Его сосед по дому, отставной военный, психически неуравновешенный, несколько раз выстрелил в дипломата, после чего покончил жизнь самоубийством.

Теги
Беларусь Макей МИД сотрудничество Турция
Новости рубрики Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей рассказал о здоровье пострадавшего в Турции белорусского дипломата
Волкан Бозкыр. Фото АА Председатель комиссии по иностранным делам парламента Турции 9-12 сентября посетит Беларусь
Владимир Макей. Фото из архива У Беларуси и Турции нет принципиальных разногласий по международным вопросам - Макей
Фото из архива Турция совместно с Беларусью намерена продолжить реализацию договоренностей на высшем уровне
Фото из архива Перечислять деньги в избирательные фонды кандидатов в депутаты можно будет через интернет-банкинг
Лидия Ермошина. Фото из архива Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ изучает ход подготовки к парламентским выборам в Беларуси
Главное
Во время встречи Лукашенко: возможности сотрудничества Беларуси и Казахстана еще более весомы, нежели достижения
Лукашенко: Беларуси и Турции предстоит систематизировать отношения и существенно нарастить товарооборот
Полная картина экономического эффекта II Европейских игр будет получена в январе
В Беларуси осталось убрать 2,5% площадей зерновых
Топ-новости
Лукашенко анонсировал свой скорый визит в Казахстан
В Беларуси выработают тактику по исправлению недостатков в деятельности правоохранительных органов
Турция совместно с Беларусью намерена продолжить реализацию договоренностей на высшем уровне
Посол Казахстана отмечает достоинства белорусской социально-экономической модели
Главы правительств СНГ обсудят вопросы экономического сотрудничества и информбезопасности
Учебные эвакуации пройдут в школах 9-10 сентября
Миноблисполком составил рейтинг районов
Школы решали вопрос с гаджетами с учетом своей специфики и мнения родителей - Минобразования
Боксеры из десяти стран выступят на международном турнире памяти Владимира Ботвинника
В Беларуси откорректируют механизм оказания спонсорской помощи сельхозпредприятиям
Беларусь представила для рассмотрения в МАГАТЭ доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности
Первый жилой дом сдали в эксплуатацию в индустриальном парке "Великий камень"
Как в Беларуси планируют решать проблему использования коммунальных отходов
Беларусь представит национальную экспозицию на VIII Пекинской международной биеннале
Минприроды установило нормативы допустимой нагрузки на особо охраняемые природные территории
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.