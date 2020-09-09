9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция намерены активизировать сотрудничество, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

О развитии белорусско-турецкого сотрудничества шла речь 9 сентября на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном. "Ообсуждены актуальные вопросы и перспективы развития связей между Беларусью и Турцией", - отметили в пресс-службе.

Помимо этого стороны рассмотрели взаимодействие двух стран на международной арене.-0-