Беларусь и Турция обсуждают возможность проведения Дней культуры к 30-летию дипотношений

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Анкаре 3 февраля состоялась встреча посла Беларуси Виктора Рыбака с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

Подчеркнут высокий уровень политических отношений между Беларусью и Турцией и важность дальнейшего расширения сотрудничества в области культуры и туризма. "В контексте межкультурного взаимодействия собеседники обсудили возможность организации в 2022 году взаимных Дней культуры, приурочив к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений", - сказали в дипмиссии.

Также рассмотрены вопросы реализации совместного проекта международного фестиваля музыки "Восток-Запад" в Аланье. Состоялся заинтересованный обмен мнениями в контексте въездного туризма в Беларусь. Стороны наметили конкретные шаги для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере.

В завершение беседы руководитель белорусской дипмиссии передал турецкой стороне дипломы и благодарственные письма победителям и призерам из Турции VII Международного конкурса детского рисунка "Дружат дети на планете", организованного Национальным центром художественного творчества детей и молодежи.-0-