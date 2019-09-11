Беларусь и Турция поступательно развивают дружественные отношения - Андрейченко

11 сентября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь и Турция поступательно развивают дружественные отношения в политической, торгово-экономической и других сферах. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с председателем комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский спикер отметил, что Беларусь и Турция - два дружественных государства. "Наши отношения развиваются поступательно, они никогда не останавливались. Все это делается благодаря тому, что между главами наших государств установились теплые дружественные отношения, поэтому у нас нет сегодня каких-то проблемных вопросов", - сказал Владимир Андрейченко. Он продолжил, что отношения развиваются не только в политической сфере, но и в торгово-экономической. Турция - важный торгово-экономический партнер Беларуси. В 2018 году взаимный товарооборот практически достиг одного миллиарда долларов. "Перед нами стоит более сложная задача, она поставлена президентами двух стран - достичь товарооборота в $1,5 млрд", - сказал председатель Палаты представителей. В связи с этим он выразил уверенность, что парламентариям наряду с сотрудничеством в политической сфере важно уделять внимание торгово-экономическим отношениям, в частности, инвестиционному сотрудничеству.

Турецкая делегация

Кроме того, страны активно взаимодействуют на международных площадках, где оказывают друг другу взаимную поддержку. "Время сейчас непростое, неспокойное, я бы сказал, даже взрывоопасное. Поэтому очень важно встречаться, обсуждать, работать на упреждение", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

В свою очередь председатель комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции Волкан Бозкыр отметил, что Беларусь - важное дружественное государство для Турции. "Беларусь очень важна для Турции не только в плане торгово-экономических отношений, но и в части политического взаимодействия. В этом непростом регионе Беларусь нами воспринимается как остров безопасности", - заявил турецкий парламентарий.

Волкан Бозкыр

Достичь товарооборота в $1,5 млрд, по мнению Волкана Бозкыра, не составит труда в ближайшей перспективе. "Потенциал в отношениях Беларуси и Турции намного превосходит эту цель", - считает председатель комиссии по иностранным делам национального собрания Турции.

Во время встречи обсуждались перспективы грузового сообщения, которое Беларусь и Турция планируют наладить по Днепру. По словам Волкана Бозкыра, проект прорабатывается деловыми кругами двух стран. Еще одним необходимым условием он назвал заинтересованность Украины. В целом турецкая сторона рассчитывает на успешную реализацию проекта.

Во время пребывания в Беларуси турецкая парламентская делегация посетила "БелАЗ". Как отметил Волкан Бозкыр, Турция рассчитывает на то, что удастся определить возможности для сотрудничества в части производства техники. -0-

Фото Николая Петрова