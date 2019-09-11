Беларусь и Уганда рассчитывают на перспективное сотрудничество в военно-технической сфере

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Уганда планируют наметить перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк по итогам визита в Минск зарубежной делегации во главе с главнокомандующим Народными силами обороны Уганды генерал-полковником Дэвидом Махузи.

Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко сегодня провел переговоры с руководителем угандийской делегации. Они прошли в теплой и доброжелательной обстановке. Была дана позитивная оценка белорусско-угандийскому практическому взаимодействию в области военно-технического сотрудничества. Глава Госкомвоенпрома подчеркнул, что визит высокого гостя в Беларусь можно рассматривать как возможность наметить перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление дружественных отношений и выразили уверенность, что благодаря общим усилиям двусторонние военно-технические связи и взаимодействие получат дальнейшее развитие с учетом имеющегося потенциала.

Делегация представителей Уганды посетила ряд предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики, где ознакомилась с их научно-производственным потенциалом и возможностями по оказанию услуг и производству продукции военного назначения.-0-